Marina Comes desvela una de las actividades más espectaculares de Guatemala: el ascenso al volcán Acatenango

La creadora de contenido Marina Comes visita Zapeando con una nueva propuesta viajera. En esta ocasión, la influencer centra su sección en un país de Centroamérica: Guatemala. Comes ha estado en este país y se declara una enamorada del país.

Como cuenta a los zapeadores, la ciudad más bonita de este país es Antigua Guatemala. "Es una ciudad colonial, con mucha influencia hispánica", explica, "tiene mucho encanto, está muy cuidada y nos da para quedarnos allí muchos días".

Esta ciudad, además, está rodeada de tres volcanes, entre ellos un volcán activo: el volcán de fuego. "Va estallando cada 15 o 20 minutos", explica Marina, "de día ves el humo y de noche ves el color rojo del estallido del magma y cómo cae la lava".

Comes cuenta que una actividad muy recomendable es hacer una excursión en la que se sube el volcán Acatenango y pasar la noche en unos campamentos en la cima del volcán. "Es espectacular porque pasas la noche viendo las erupciones", cuenta, "y notando la vibración en el suelo".

Marina advierte que hay 1.600 metros de desnivel y que, por ello, se debe estar preparado para realizarla. "La excursión empieza a 2.500 metros de altura, con lo cual acabas llegando a 4.000, mucha gente tiene mal de altura", cuenta.