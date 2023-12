La cantante Brenda Lee ha logrado destronar a Mariah Carey como 'la reina de la Navidad' gracias a su canción 'Rockin' Around the Christmas Tree'. La artista ha decidido lanzar un videoclip de su villancico lo que ha logrado ponerla en el número uno en la lista 'Billboard Hot 100 'por delante del 'All I want for Christmas is You'.

Pero, ¿cómo ha logrado desbancar a Mariah? La canción ha cumplido este año 65 años y acumula casi 35 millones de reproducciones digitales. Brenda Lee también ha logrado ser el sencillo más antiguo en convertirse en número uno y, además, es la mujer de más edad en coronar la lista. Por su parte, el villancico de Mariah, en este caso, gana en el número de reproducciones por radio con 21,5 millones.

Mariah, a pesar de todo, se ha tomado con mucha deportividad haber perdido su trono. La cantante ha dado la enhorabuena a Brenda a través de redes sociales por su número uno. Lee no ha dudado en responder a la artista agradeciendo su "dulce nota". A pesar de ello, los zapeadores no tienen mucha fe en las intenciones de Mariah. Dani Mateo considera que la nota de la cantante "es falsa" y que en realidad ha sido su "community manager".