Parecía imposible, pero el imperio de Mariah Carey ha caído esta Navidad. Después de 30 años siendo la reina de estas fiestas, otra veterana le ha adelantado por la derecha con otro clásico navideño que ha vuelto con más fuerza que nunca.

Y es que Brenda Lee se ha situado en el número 1 de la lista de éxitos de Estados Unidos con su 'Rockin' Around the Christmas Tree', logrando ser el primer villancico del año en conseguirlo. Este año, la canción celebra su 65 aniversario y lo ha hecho con un nuevo videoclip.

La canción fue rescatada del olvido en 1990, cuando apareció en la película 'Solo en casa'. Además, ha roto otro récord, al ser la canción más antigua que logra ser número 1 en la lista de éxitos.

En la misma lista, en encontramos otros clásicos como 'Last Christmas' de Wham, con grandes nombres como Kylie Minogue, Cher y Robbie Williams que no se resisten a hacer su villancico, un negocio que ha reportado a Mariah Carey 60 millones de dólares con su 'All I Want for Christmas Is You'.

Si quieren disfrutar de ambas canciones y envolverse del espíritu navideño, les dejamos estos 'hits' a continuación: