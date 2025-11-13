VÍDEO | Los Premios Antena de Oro ponen deberes a Zapeando para ganar uno y Miki Nadal responde haciendo la cabra

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha pedido a Zapeando que "haga méritos" para ganar una antena de oro y Dani Mateo responde en este vídeo con un 'momento nominable' protagonizado por Miki Nadal.

Hace una semanas se dieron a conocer los nominados a los Premios Antena de Oro entre los que, una vez más, no estaba Zapeando.

Sin embargo, el programa ha sido protagonista en la entrega de premios, donde la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión recuperaba el momento en que Dani se quejaba amargamente por no ser nominado. Además, ponen deberes al programa si quiere conseguir tan preciado galardón: "A lo largo del año que hagan méritos, que un equipo se va a encargar de ver si dan para llevarse una Antena de Oro".

"Nosotros cuando hablamos nunca pensamos que nos van a escuchar", se disculpa Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "no era un reto, era una queja desde la envidia más cochina".

El presentador, no obstante, recoge el guante de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión y les va a ayudar con un sello que les avise que un momento concreto de Zapeando es digno de ser nominado. En este caso, se trata de Miki Nadal haciendo el serrucho y la cabra.

