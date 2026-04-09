María José Gómez y Verdú explica qué debemos hacer si en plena comida nos viene un 'provechito', en vídeo

La experta en protocolo vuelve a Zapeando para resolver las dudas de los zapeadores sobre cómo actuar en determinadas situaciones y circunstancias.

Hace unos días, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo sorprendían compartiendo unas imágenes en las que mostraban los manjares que habían compartido en una cena y, entre otras cosas, disfrutaron de un plato de angulas. Para conocer cuál es el protocolo a la hora de disfrutar de este exclusivo alimento, Zapeando cuenta con María José Gómez y Verdú.

La experta en protocolo indica que las angulas no se deben partir. "Se tiene que comer con tenedor de madera", explica, "el metal, al servirlas calientes, altera el sabor por el calor y el aceite". En cambio, con un tenedor de madera no se altera el sabor. María José indica que también se pueden comer con un tenedor de nácar, un cubierto que también se utiliza para comer el caviar.

Quique Peinado señala que, a veces, al comer, "te viene un provechito, una cosa que te viene y te sube". "¿Qué hay que hacer?", pregunta a la experta. María José indica que esos eructos "te los llevas a tu casa, no lo tienes que soltar, ahí no hace falta generosidad".

María José indica que, como mucho, nos podríamos levantar para ir al baño o a un lugar con privacidad y, ahí, sí que se podría eructar.

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