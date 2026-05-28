VÍDEO | Leire Martínez gana la quinta edición de 'Mask Singer' como Clavel: así fue la revelación

Los investigadores no consiguieron adivinar que debajo de Clavel estaba la exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Además, también se revelaron qué famosos se encontraban bajo Troglodita, Jirafa y Momia. Descúbrelo en el vídeo principal.

Este miércoles se celebró la gran final de la quinta edición de 'Mask Singer'. Cuatro máscaras consiguieron llegar a la final, pero, finalmente, consiguió proclamarse ganador Clavel, que interpretó 'I Have Nothing' de Whitney Houston.

Los investigadores apostaron por Lorena Gómez, Diana Navarro, Najwa Nimri y Marta Sánchez, pero, cuando 'clavel' se quitó su máscara se descubrió que no era otra que Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

"Menos mal que ninguno de los investigadores dijo Amaia Montero", señala Nacho García, "se ve que pusieron bien la oreja". La final también descubrió las identidades de Troglodita, Jirafa y Momia. La primera escondía a Vicky Martín Berrocal. Jirafa era David Cantero, mientras que debajo de Momia estaba Nacho Duato.

"Adivinar David Cantero es muy complicado hasta ayer, prácticamente, no le habíamos visto las piernas", comenta Virginia Riezu. "Y Nacho Duato no es tan mayor", añade Dani Mateo, "y le han puesto la momia".

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