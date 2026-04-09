VÍDEO | María José Gómez y Verdú sentencia las pedidas de mano en público: "Son una horterada"

La experta en protocolo comparte en Zapeando varios consejos para parejas sobre cómo actuar en público. Por ejemplo, María José explica cuál es la manera más adecuada de posar en una foto.

María José Gómez y Verdú vuelve a Zapeando para seguir compartiendo consejos de protocolo y etiqueta. Y, en esta ocasión, la experta va a dar consejos para las parejas sobre, entre otras cosas, cómo pueden posar al hacerse una foto.

La experta en protocolo señala que si, por ejemplo, acompañamos a nuestra pareja a un evento de trabajo y nos proponen hacernos una foto, cómo posemos en ella dependerá de la relación que nos une. "Si trabajan en la misma oficina, siempre hay que mantener la distancia", indica.

En cambio, si la pareja no trabaja junta, sí que se puede dar algo más de contacto al posar en la foto, por ejemplo, agarrar por la espalda o la cintura. "Más abajo de la cinturita, no, ni tocar cachete detrás", puntualiza. En cuanto a los apelativos cariñosos que se pueden dedicar en público, María José indica que se puede utilizar, por ejemplo, 'cariño', pero no otros como 'pichurri o chuchi'.

En cuanto a darse muestras de cariño en público en un contexto informal, por ejemplo, en una comida con amigos, Gómez y Verdú indica que es mejor dividir a la pareja. La experta en protocolo indica que si quedamos con alguien es para poder tener una conversación con esa persona.

Isabel Forner apoya el consejo de María José. "Tú sabes que estás soltera y tienes que ver el amor en primer plano... pues me molesta", se queja. "Además, es muy incómodo, se transforma en una comida sola", añade la experta en protocolo.

Quique Peinado, por su parte, quiere saber si es protocolario pedir matrimonio a alguien en público. "Eso es una horterada...", sentencia. María José explica que la pedida "tiene que ser una cosa íntima, lo puedes hacer en tu casa, sin cámara", indica.

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