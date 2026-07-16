Quevedo, contra la reventa de entradas: "Me da mucho asco y los que lo hacen son unos mierdas"

"Yo voy a un sitio una vez y habrá el típico que lleva ahorrando tiempo para que tú compres una entrada y la pongas a 200 euros", critica Quevedo, que asegura que la reventa de entradas "es un negocio de mierda".

Quevedo se muestra muy crítico en esta entrevista contra la reventa de entradas: "Me toca mucho la po***". "La reventa de entradas es algo que me da mucho asco, me parece que es reírse de la gente", asegura el artista, que se sincera en el vídeo: "Yo voy a un sitio una vez y habrá el típico que lleva ahorrando mucho tiempo para que tú compres una entrada de mierda y la pongas a 200 euros". "Le jode un montón a la peña y es un negocio de mierda", asegura Quevedo, que carga contra la gente que lo hace: "Son unos mierdas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido