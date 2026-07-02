María José Gómez y Verdú desvela si se puede romper la regla de dejar salir antes de entrar en el tren, en vídeo

La experta en protocolo señala que esta es una regla no escrita que se debe cumplir en todos los medios de transporte, no solo en el tren, para evitar que se haga un tapón que impide el movimiento.

Muchas personas utilizan el tren para viajar hasta su lugar de vacaciones. Y, al igual que en otros ámbitos, también existe un protocolo a la hora de utilizar este medio de transporte. Uno de los principios básicos, como señala Quique Peinado, es dejar salir antes de entrar.

María José Gómez y Verdú indica que no hay nada que pueda justificar no seguir este principio. "Es una regla no escrita que es fundamental, pero en cualquier medio de transporte", señala. La experta señala que para acceder a un espacio es necesario que este se libere, "sino lo que vamos a hacer es una especie de tapón que impide el movimiento".

Si alguien no sigue esta regla es necesario llamarle la atención, "sino eso se transforma en los 'Juegos del hambre' del Cercanías". Quique plantea si esa regla se podría romper cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de lesión y necesitamos sentarnos.

La experta indica que no, que siempre se debe esperar a que la gente salga. A pesar de ello, María José añade que, en un caso así, se puede pedir que cedan el sitio.

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