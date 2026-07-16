Cristina Tárrega, a Bertín Osborne tras decir que se lleva bien con sus exparejas: "Si no te dejarías de llevar con todo el mundo"

"Yo me llevo fenomenal con mis ex", asegura Bertín Osborne a Cristina Tárrega, que le contesta tajante en este vídeo: "Es que tú tienes un carro, si no te dejarías de llevar bien con todo el mundo"

Cristina Tárrega reflexiona en el plató de 'El show de Bertín' sobre las exparejas. "Cuando terminas con una persona has terminado", afirma Tárrega en el vídeo, donde Bertín Osborne pregunta "por qué": "Pues yo me llevo fenomenal con mis ex". "Bueno, es que tú tienes un carro, si no te dejarías de llevar bien con todo el mundo", responde tajante Cristina Tárrega.

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