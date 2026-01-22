Los trucos de María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, para posar en el photocall: "Así la pierna sale más larga"

En este vídeo, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú comparte con Isabel Forner y Dani Mateo algunos consejos prácticos para triunfar en el photocall, desde la posición de las manos a mantener la naturalidad.

De cara a la temporada de eventos que se avecinan, con los Oscars, los Goya y, sobre todo, los Premios Zapping a los que opta Dani Mateo, María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, da algunos 'tips' para comportarse de forma correcta, ya sea a la hora de aplaudir o encajando dignamente la derrota.

Sin embargo, si hay un momento estrella en toda gran ceremonia que se precie, ese es el del photocall. La experta da en el vídeo sobre estas líneas consejos prácticos de cómo posar a Isabel Forner y a un Dani Mateo que reconoce que "no voy a ningún evento para evitarlo".

Lo primero, según María José, es "ser natural, no robótico". En este sentido, es importante "mantener tu postura" y tener los pies hacia el fotógrafo, siempre con los talones tocándose porque de este modo "la pierna sale más larga".

También habría que evitar poner las manos en los bolsillos o esconderlas detrás, pues "estás como ocultando algo", mientras que con las manos en jarra "rompes la verticalidad". De este modo, habría que tener las manos "rectas en el cuerpo" o, de querer cortar la figura, con la mano en el codo.

