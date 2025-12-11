Ahora
Alfonso Arús, al británico que lleva 27 años recorriendo el mundo: "Si no se ha reencontrado ya tiene un problema"

Karl Bushby, el exparacaidista británico que en 1998 decidió recorrer el mundo solo con su mochila está a punto de cumplir su reto. Con 60.000 kilómetros a pie, prevé llegar destino en septiembre de 2026.

A punto de llegar a casa. Así se encuentra después de 27 años el hombre que un día decidió recorrer el mundo con su mochila. Así lo explica Alba Sánchez en el plató de Aruser@s. Se trata de la historia de Karl Bushby, el exparacaidista británico que está recorriendo el mundo sin usar un vehículo motorizado. Comenzó en Chile, en 1998, y ha recorrido casi 60.000 kilómetros a pie.

A sus 56 años, ha pasado por 25 países y 4 continentes. Ahora se encuentra en Hungría y todavía le queda un pellizco para volver a Reino Unido. "Lo más curioso de la historia es que él cuenta que todo empezó con la típica conversación de un bar y acabó con el 'aguántame el vaso'", bromea la tertuliana.

"Hay turismo de gente que quiere ir sola a encontrarse", comenta Angie Cárdenas tras conocer la peculiar aventura de Bushby, a lo que Alfonso Arús añade: "Si no se ha reencontrado después de 27 años, tiene un problema".

