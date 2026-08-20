María José Gómez y Verdú analiza el protocolo en la boda de Georgina y Cristiano: "No todo lo caro es bueno y se nota en el estilismo"

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, dicta sentencia sobre el estilismo de Cristiano Ronaldo y Georgina y destaca la combinación entre sencillez y joyas valoradas en 50 millones de dólares.

Georgina y Cristiano Ronaldo se dieron el "siuuuu! quiero' la pasada semana en una boda informal que analiza en Zapeando la experta en protocolo María José Gómez y Verdú.

"No todo lo caro es bueno y se nota en el estilismo", comenta María José sobre el look de los novios, del que también destaca que era muy "sencillito": "Yo me lo esperaba más rococó y me ha sorprendido gratamente", afirma.

En el caso del vestido de Georgina, la experta señala que "es sencillo para su rollo". También apunta que "siempre va como envasada al vacío" y "va muy apretada", por lo que el vestido no terminaba de quedarle bien: "El look muy cómodo no tiene que ser, pero es muy ella", indica María José, que descarta que se lo hubieran hecho a medida.

El outfit de Cristiano, reconoce, le ha "impactado un poco", porque "cuando va a recoger el Balón de Oro va muy bien vestido, pero para darse el sí quiero va un poquito informal".

Por otro lado están los complementos, sobre todo de Georgina, que lucía el famoso anillo de compromiso, pendientes, pulsera y collar de diamantes valorados en 50 millones de dólares. Aunque María José indica que el protocolo no dice nada de las joyas, sí que opina que "si quieres hacer algo íntimo, a lo mejor las joyas también tendrían que ser discretas".

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