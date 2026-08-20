VÍDEO | Paco Jiménez explica el curioso proyecto pensado para guardar bienes de lujo: cavernas en los Alpes suizos

Este proyecto busca ofrecer a los ricos un lugar en el que guardar sus bienes más preciados. Alquilar un espacio en este lugar puede alcanzar el millón de euros.

Puede parecer de ciencia ficción, pero en los Alpes suizos se han empezado a excavar cuevas para alojar las fortunas de los ricos. Paco Jiménez indica que este proyecto consiste en construir 25 cavernas privadas de alta seguridad dentro del macizo de Brünig.

El proyecto ha sido bautizado como 'Brünig Mega Safe', "y va a aprovechar la propia montaña como una gigantesca caja fuerte natural". La excavación comenzó en enero de este año y parece que este servicio tiene demanda.

"La gente rica rica de verdad no se fía de alquilar un trastero en un polígono industrial", comenta Jiménez, "estamos hablando de gente que posee obras de arte, metales preciosos, vehículos de colección...". El periodista desvela que el alquiler de estas cuevas puede llegar al millón de euros. Aunque, como indica, ese alquiler se puede extender hasta 99 años.

Paco señala que la empresa promotora "se está poniendo seria" para evitar que pueda convertirse en un lugar en el que los ladrones puedan esconder sus botines. "Comprueban de dónde proceden el dinero y los bienes de sus clientes", explica. Además, estos han asegurado que han rechazado a algunos clientes porque estos no podían acreditar adecuadamente el origen del dinero.

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