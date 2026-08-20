La increíble razón por la que un niño argentino se llama 'Yvaeltercero', en vídeo

Un reportero está charlando con la afición del River Plate cuando encuentra a un niño con un nombre sorprendente. Su padre llega, incluso, a mostrarle el documento de identidad del pequeño para mostrar que su nombre es real.

En 2018, como recuerda Maya Pixelskaya, "se jugó en Madrid la final de la Copa Libertadores, entre el River Plate y el Boca Juniors". El vencedor fue el primero, por tres goles a uno. La zapeadora pide a Miki Nadal que narre el tercer gol del equipo.

"Y va el tercero y va el tercero...", grita el presentador de Zapeando. "Así fue", comenta Nadal. Maya cuenta que ha pedido al presentador que emule ese momento para hablar sobre la historia de un padre que, quizá, llevó su pasión por ese gol "demasiado lejos".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, un reportero pregunta a un niño cuál es su nombre y este le cuenta que se llama 'Yvaeltercero'. "Mentira...", le dice el periodista a su padre. "¿Quieres el documento?", responde este al reportero, para demostrar que es verdad.

Esto demuestra que el pequeño de verdad tiene este curioso nombre. "Suerte tuvo el niño de que su padre es aficionado al fútbol y no al tenis, si no se llamaría 'tiebreakacecuartentacero'", comenta Irene Junquera.

"Si fueramos igual que los argentinos dentro de ocho meses tendría que haber un montón de niños llamándose 'Ohferran'", añade Miki. "Los nombres del santoral molan más", señala Isabel Forner, "son más normales".

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