VÍDEO | Neymar activa el modo 'padrazo' en la actuación de ballet de su hija: "Mirad cómo renuncia a su dignidad para hacerla feliz"

El futbolista brasileño mostraba una faceta poco conocida y se le veía con la baba por los suelos ante la actuación de ballet de su hija de cuatro años, a la que también tuvo que unirse e intentar seguir la coreografía.

Estos días Neymar ha revelado en sus redes una faceta desconocida hasta ahora: la de padrazo. En un vídeo publicado por el futbolista, se le podía ver emocionándose ante una actuación de ballet de su hija.

"Eso es ahora, cuando te toque ir por todos los pueblos de la provincia para verla actuar ya no vas a estar tan contento, te lo digo por experiencia", le comenta Quique Peinado al ver cómo a Neymar se le cae la baba.

Después fue el turno de los padres bailando con sus niñas y el delantero brasileño no quiso ser menos. "Mirad cómo renuncia a la dignidad para hacer feliz a su hija, eso es amor", comenta Maya Pixelkaya.

"Neymar ha jugado Champions, mundiales y finales, pero nada da más presión que intentar seguir una coreografía a tu hija de cuatro años sin quedar como un mueble", añade Virginia Riezu. Miki Nadal, por su parte, entiende a Neymar, ya que en su caso se pone "hasta las mallas y el tutú".

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