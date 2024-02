Es un día muy especial para María Gómez ya que es su cumpleaños. La zapeadora se lleva los aplausos de sus compañeros y el público, y cuenta que le encanta cumplir años. "Me chifla, no entiendo a la gente que no le gusta celebrar", argumenta. "Eso se va quitando con la edad", le contesta Dani Mateo. Y añade: "Cada cumple hace menos ilusión que el anterior, es como una pirámide", añade.

"Hay gente que a partir de los 40 dice que está muy feliz pero no por cumplir años sino por estar vivo", expone Berta Collado. Iñaki Urrutia, por su parte, desvela que antes de empezar el programa alguien ha pronunciado una curiosa frase: "Mira, hoy nos queda un día menos para morirnos". Esta expresión sorprende los zapeadores y el zapeador deja caer que la autora de la frase ha sido Berta Collado.

María Gómez, además, ha compartido todos los regalos que ha recibido por su cumpleaños. "Me han regalado una cosa que me ha hecho mucha ilusión, algo que no sabía que quería hasta que lo he visto", explica María. El sorprendente regalo es un piano. Como explica, que la ilusión de su vida era estudiar piano y, con este regalo, podrá conseguirlo.