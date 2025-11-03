Dani Mateo, muy 'enfadado' con David Bustamante por enseñar 'six-pack': "Tápate"

El artista ha subido a redes sociales una fotografía en la que muestra su torso frente a un espejo. La imagen no ha sido del gusto del presentador de Zapeando que no ha dudado en enviar un mensaje al artista.

David Bustamante ha decidido lucir cuerpazo en su Instagram. Como cuenta Quique Peinado, "ha compartido esos pedazao de 'abs' que tiene en redes para, una vez más, dejarnos mal al resto de hombres".

"Estamos ya en época de jersey", reprocha el zapeador al artista, "te lo puedes ahorrar esto, Bustamante". "En noviembre, no enseñes el vientre", añade. "¿Sabéis que Mario Casas ha visto esta foto y ha dicho 'anda, para un poco, exhibicionista'", afirma Nacho García.

Dani Mateo también ha querido manifestar su 'enfado' con el cantante. "David, desde el cariño que sabes que te tengo y la confianza que no debería tomarme", comienza su mensaje, "pero, es verdad que David, en todos sus conciertos, recuerda a la gente que no está bien hablar del físico de los demás".

"Pero, con estas fotos... ¿qué pretendes que hagamos?", añade a su mensaje el presentador de laSexta, "mamón, tápate". "¿De qué quieres que hable en esta foto? ¿De la gorra?", pregunta Dani. "Yo solo podría decir: 'Haz lo que tú quieras conmigo...'", concluye María Gómez.

