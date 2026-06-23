El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte varios ejercicios para aliviar las contracturas, en vídeo

El fisioterapeuta comparte un paso a paso sencillo, que podemos hacer en casa, para aliviar el dolor que nos producen las contracturas. Dale al play para ver cómo se hace.

El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte varios ejercicios para quitar las contracturas. Isabel Forner se convierte en la conejilla de indias para que el experto explique cómo se hace cada ejercicio.

Víctor explica que primero se debe poner calor durante 15 minutos en la zona en la que tenemos dolor. Se puede utilizar, por ejemplo, un saco de semillas. Esto mejora la circulación y disminuye la sensación de rigidez.

El segundo paso es hacer un masaje palmar. Este es muy sencillo y se hace con la palma de la mano. Para hacerlo se puede poner un poco de crema. El masaje se hace con movimientos circulares y puede durar entre tres y cinco minutos. "Esto mejora la movilidad del músculo y la circulación", indica Hernán.

Otra técnica, que se puede hacer tras el masaje palmar, es peinar la zona. "Se debe saber cómo se mueve el músculo", advierte el fisioterapeuta. Para llevar a cabo esta técnica, se pone la mano en garra y se pasan, lentamente, de manera longitudinal los dedos sin arañar.

Después, usando una pelota de tenis, se puede hacer presión en el punto gatillo, es decir, el punto de máximo dolor, durante unos 90 segundos. "Lo que estamos haciendo, técnicamente, es resetear el músculo", explica Víctor. Seguidamente, se debe movilizar la zona con cuidado para resetear la contractura. Estos ejercicios se pueden repetir varias veces al día.

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