Un grupo de turistas decidieron acercarse al cráter del volcán Dukono, situado en Indonesia. Esto fue toda una temeridad ya que este entró en erupción. Todos ellos decidieron lanzarse ladera abajo para huir del desastre. Como expone Miki Nadal, "el volcán estaba en alarma y estaba prohibido acercarse a menos de tres kilómetros de la cima".

"Todo esto lo hicieron por un 'like'", añade Miki, "pero no hubo ningún herido". Isabel Forner, tras conocer la noticia, comparte que durante un viaje a Noruega. "Nunca lo volvería a hacer, es peligrosísimo", explica.

La zapeadora visitó el Trolltunga y decidió hacerse una foto en el pico. "Había un acantilado y me quería poner con las piernas colgando", expone. "Llegar fue fácil, la cosa es que me dio tanto miedo que no podía volver para atrás", argumenta. "Ha sido lo peor que he hecho y no se lo recomiendo a nadie", comenta. "Tengo que reconocer y reconozco que fui una idiota", concluye.