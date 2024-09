David Bustamante se ha hecho viral después del divertido momento que ha protagonizado en su concierto en la Villa Mariana de Gran Canaria. Como se puede ver en las imágenes, que presenta Isabel Forner, el cantante debe parar su actuación ante el surrealista regalo que recibe.

David abre una bolsa de plástico y, en cuanto ve su interior, se lleva las manos a la cabeza y exclama: "Es el mejor concierto de mi vida". Y es que sus seguidores deciden obsequiarle con una ristra de chorizos que Bustamante. Momentos más tarde, el artista decide también degustarlos dentro de un bocadillo.

Pero la 'broma' no se queda ahí ya que, a cuenta del producto, comienza a hacer bromas a sus músicos como "¿quieres un poco de mi chorizo?" o "¡qué bien me come el chorizo mi guitarra!". No te pierdas el divertido momento en el vídeo principal.