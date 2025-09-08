Lamine Yamal desvela el fondo de pantalla de su móvil por culpa de Nico Williams: "¿Por qué sonríes, bro?"

El jugador del Athletic grababa a su compañero después del partido de la selección española de fútbol. Un vídeo inocente que, sin ser su objetivo, ha despejado las dudas sobre la relación entre Lamine y Nicki Nicole.

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole sigue dando que hablar. A pesar de los rumores de crisis, un descuido del futbolista parece haber despejado las dudas con respecto a su relación con la cantante argentina.

Su compañero de la selección de fútbol Nico Williams ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que le pregunta a Yamal por qué está sonriendo mientras mira el móvil. Este le muestra la pantalla de su teléfono, pero, al bloquearlo, se puede ver su fondo de pantalla.

¿Y qué aparece en su teléfono? Una fotografía de Lamine abrazado a Nicki. "Se ríe igual de bobalicón que cuando alguien hace, delante de Dani, una rima con el cinco", comenta Iñaki Urrutia. "Y este es el mundo de ahora", señala Quique Peinado, "un compañero de vestuario te graba un vídeo y lo sube, y lleva toda la prensa del corazón deseando ver esto dos meses".

Quique Peinado señala que, gracias a esta 'pillada', acallan los "rumores de la ruptura de la pareja". En Zapeando, Juan Sanguino no dudaba en desmentir estos rumores el pasado jueves, pero, tras este vídeo, se confirma que su relación va viento en popa.