¿Ha dejado Nicki Nicole a Lamine Yamal por un jugador del Real Madrid? Juan Sanguino aclara los rumores

Los rumores siguen persiguiendo a la cantante argentina y al futbolista blaugrana. En esta ocasión, la prensa argentina afirma que la artista habría sido infiel al jugador con otro futbolista: Franco Mastantuono.

Lamine Yamal y Nicki Nicole se convertían en la pareja sorpresa del verano. El futbolista y la artista, tras muchos rumores, parecían confirmar su relación gracias a unas fotografías del cumpleaños de la cantante. Pero, aparentemente, el amor no ha sobrevivido al verano ya que hay rumores de que la pareja está en crisis.

El rumor se producía después de que el futbolista, supuestamente, hubiera borrado sus fotos con la artista argentina. Algo totalmente falso ya que una de las fotos sigue en el feed y la otra fue publicada en stories.

A pesar de ello, los rumores siguen y, además, medios argentinos han desvelado que la cantante habría engañado a Yamal con un jugador del Real Madrid: Franco Mastantuono. Juan Sanguino indica que no hay indicios reales de que Nicole haya tenido algo con Mastantuono.

Sanguino explica que el rumor comenzó cuando una periodista argentina "contó que Nicki y Lamine discutieron porque a él no le gustaba un pelo la amistad de ella con Franco Mastantuono desde hace años". Después de celebrar el cumpleaños del jugador blaugrana y pasar unos días juntos en Mónaco, "Nicki se fue a Argentina para celebrar su cumpleaños". El jugador merengue estaba entre los invitados.

El jugador del Real Madrid tiene pareja, según se dice en los medios argentinos, pero, "hay que decir que Nicki tiene 25 años, Lamine cumplió 18 en julio y Franco cumple 18 el 14 de agosto así que, a lo mejor, a ella lo que le gusta es celebrar los 18 años de la gente", comenta Sanguino.