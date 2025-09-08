España llama a consultas a su embajadora en Israel ante las "calumnias" y las sanciones a Díaz y Rego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este lunes en el Palacio de la Moncloa

¿Por qué es importante? El movimiento llega apenas horas después de que Sánchez anunciara una batería de sanciones contra Israel, que, a su vez, ha respondido prohibiendo la entrada a Yolanda Díaz y Sira Rego.

España ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las "calumniosas acusaciones hacia España y las "inaceptables medidas" contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, según han confirmado fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores

Esta decisión tiene lugar después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu haya respondido al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra Díaz y Sira Rego.

Precisamente, tras el anuncio de Sánchez, Sumar ha declarado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv, para plasmar la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo.

Este lunes la líder de Sumar ha asegurado en Al Rojo Vivo que "hoy damos un paso muy importante con el embargo, excepto en una cuestión, que hay que romper relaciones con el régimen de Netanyahu". "Están matando a niños palestinos y están usando el hambre como arma de guerra", ha agregado la vicepresidenta para exigir la ruptura de las relaciones institucionales con Tel Aviv.

Noticia en ampliación...