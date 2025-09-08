Abaten al padre que estuvo fugado con sus tres hijos durante cuatro años en un bosque en Nueva Zelanda

El contexto Una de sus hijas se encontraba con él durante el tiroteo y ha salido ilesa, mientras que uno de los agentes ha resultado herido tras recibir un disparo en la cabeza.

Tom Philips, un neozelandés que estuvo prófugo desde 2021 junto a sus tres hijos menores, fue abatido por la policía tras intentar un robo en Waitako. Durante el tiroteo, una de sus hijas estaba presente pero resultó ilesa, mientras que un agente fue herido en la cabeza. Los otros dos hijos, desaparecidos durante cuatro años, fueron encontrados sanos en un campamento cercano. Philips, un cazador experimentado, habría sobrevivido con sus hijos gracias a la caza y a varios robos. El caso, de gran repercusión mediática, llevó al primer ministro Christopher Luxon a pronunciarse públicamente.

Un hombre neozelandés que llevaba fugado junto a sus tres hijos menores de 12, 10 y 9 años desde 2021 ha sido abatido este lunes por la policía tras intentar cometer un robo. El sujeto, identificado como Tom Philips, ha sido alcanzado por los disparos de la policía tras ser alertados por un robo armado en la ciudad de Waitako.

Según las autoridades, una de sus hijas se encontraba con él durante el tiroteo y ha salido ilesa, mientras que uno de los agentes ha resultado herido tras recibir un disparo en la cabeza.

Los otros dos hijos, que estaban también en paradero desconocido desde hace cuatro años, han sido hallados por las autoridades pocas horas después en un campamento ubicado a unos dos kilómetros del lugar del tiroteo. Todos ellos estaban ilesos y en buenas condiciones de salud.

Al tratarse de un cazador experimentado, los investigadores creen que tanto Philips como sus hijos han sobrevivido gracias a la carne que cazaban y, también, a los numerosos robos que ha perpetrado, en muchos de los cuales iba acompañado por alguno de sus hijos.

El esclarecimiento del caso, que ha tenido una enorme repercusión mediática en los últimos años en el país, ha provocado la comparecencia del primer ministro de Nueva Zelanda.

"Dudo que haya un solo neozelandés que no haya seguido en cierta medida la historia del secuestro de los niños", ha afirmado en rueda de prensa Christopher Luxon.