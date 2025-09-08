Zapeando estrena 'Tus pintas me suenan', un nuevo concurso para ganar un suculento bote

¿Quieres ganar dinerito con Zapeando? Pues no dudes en participar en el nuevo concurso del programa. Deberás demostrar tu habilidad para adivinar la profesión de una persona a través de su look.

Zapeando comienza el nuevo curso estrenando un concurso: 'Tus pintas me suenan'. "¿Te acuerdas 'Tu bañador me suena'? Pues lleva la versión de entretiempo", explica Isabel Forner. Si crees que eres capaz de adivinar la profesión de alguien con solo ver cómo va vestido, este es tu concurso.

Para participar debes enviar tu nombre, localización y número de teléfono al 630 041 725. Cada viernes, Zapeando elegirá, por sorteo, a uno de los participantes. El participante deberá adivinar la profesión de la persona que le mostrarán. Si acierta, podrá ganar un suculento bote.

Los zapeadores no dudan en comentar el vídeo que anuncia este nuevo concurso, protagonizado por Isabel. La zapeadora se convierte, como señala Quique Peinado, en 'Barbie Forner', ya que se pone numerosos looks de diferentes profesiones.

Forner, por su parte, anima a la gente a participar ya que el día de grabación del 'anuncio' fue intenso. "Después del día de grabación, la locura que fue", indica la zapeadora. "Por eso, por eso", concluye Peinado.