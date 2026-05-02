Nacho García, sobre los rumores de si un anillo de Kylie Jenner podría ser de compromiso: "Pero si es de Huevo Kinder de rico..."

El colaborador, durante su repaso en La Roca, ha destacado una fotografía que colgó la empresaria en sus redes sociales, en la que salía con un enorme anillo en el dedo meñique.

El repaso de Nacho García ha tenido hoy a Kylie Jenner como una de las protagonistas por una foto que subió la empresaria a sus redes sociales, en la que se veía un "gigantesco" anillo, tras lo que han saltado los rumores de que podría tratarse de un anillo de compromiso.

"No es de compromiso. ¿Cómo va a serlo si lo lleva en el dedo meñique? Si es un anillo de los que te regalan en el Huevo Kinder, en un Huevo Kinder de rico, porque costará mucho dinero", ha expresado el colaborador, tras lo que ha analizado la imagen completa y ha destacado algo que le ha llamado la atención: "¿Se está intentando arrancar la cara Kylie Jenner?".

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