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Alfonso Arús, sobre la colección de ropa interior de Kim Kardashian: "Aquí o hay mucho pecho o poca tela"
Kim Kardashian ha presentado su nueva colección de ropa interior, incluida la parte para hombres. "No se equipara un cuerpo al otro", destaca Alfonso Arús al ver el modelo elegido.
Kim Kardashian ha presentado su nueva colección de ropa interior. "Un poco diminuta, yo veo mucho pecho o poca tela, o las dos cosas", afirma Alfonso Arús en el plató, donde destaca que se tiene que poner mucha protección porque "se va a quemar". Además, el presentador de Aruser@s alucina al ver el anuncio de la colección para hombres: "¿Quién es este hombre?". Y asegura que "no se equipara un cuerpo al otro".
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