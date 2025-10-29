¿Tiene 'Berghain', lo nuevo de Rosalía, un mensaje para C.Tangana? Juan Sanguino comparte esta teoría, en vídeo

Una usuaria, María Fer, ha compartido una teoría que indica que la nueva canción de la artista catalana tiene un mensaje para su expareja. Descubre las pistas que, supuestamente, habría dejado Rosalía en el vídeo principal.

Rosalía ya ha lanzado el primer single del que será su nuevo disco, 'Lux'. La canción se titula 'Berghain', desde que la cantante catalana lo publicó en diferentes plataformas, la canción ha generado infinidad de análisis y teorías sobre el mismo. A Juan Sanguino le ha llamado la atención una especialmente.

Como indica Maya Pixelskaya, el tema podría tener una "pullita a su ex, C.Tangana". El periodista cuenta que la usuaria María Fer "ha elaborado una teoría que está generando mucho debate entre los fans". Esta cuenta que "el videoclip de 'Berghain' muestra una metáfora de algo que le ocurrió a Rosalía durante su relación con C. Tangana".

"Según este análisis, Rosalía vivía con esa partitura en la cabeza, con el concepto de los músicos e instrumentos en una misma habitación", explica Sanguino, "una idea que, según la tiktoker, podría haber sido robada por su expareja".

El artista hace referencia a la discoteca en su canción 'Demasiadas mujeres' y en su conocido Tiny Desk, justo en esa canción, aparece rodeado de músicos en una habitación con una melodía "que según esta tiktoker guarda similitudes con la nueva canción de Rosalía". Sanguino cuenta que esto podría quedar en una casualidad si no fuera porque Rosalía ha comenzado a seguir a María Fer, algo que parece "dar bastante credibilidad al relato".

