Juan Sanguino sentencia el 'pisito de soltera' de Jennifer López: "Es una barraca comparada con la que compartía con Ben Affleck"

Jennifer López afronta su divorcio con Ben Affleck en una nueva casa de 18 millones de dólares en Beberly Hills. Juan Sanguino la analiza y admite que "no me da ninguna envidia esta gente que se esta mudando todo el rato".

Un día más, Juan Sanguino analiza en Zapeando la actualidad de la prensa rosa, que esta semana pasa por la entrevista a Ben Affleck en la revista GQ, donde ha hablado sobre los motivos de su divorcio con Jennifer López. En este sentido, señala el conflicto del actor y sus "pocas ganas de ser famoso" y que a su exmujer "le encanta la atención mediática". Sin embargo, apunta que "igual también tuvo que ver que Ben se corrió una juega en un club de striptease".

Jennifer López, por su parte, está superando la ruptura en el 'pisito de soltera' de 18 millones de dólares que se ha comprado en Beverly Hills. Sin embargo, para Sanguino es "una barraca" comparada con la que compartía con Affleck, que costaba 68 millones.

"Me imagino a Jennifer López en la casa en plan de 'qué asco, menuda baratija'", comenta Sanguino, que confiesa que "no me da ninguna envidia esta gente que se está mudando todo el rato". "Yo pienso que da más mal rollo ser pobre", apunta Dani Mateo.

Sanguino señala que la actriz empezó a buscar casa en abril, pero interpuso la demanda de divorcio en agosto: "Se estaba oliendo la tostada, se ha divorciado cuatro veces y es una ninja en esto", afirma.