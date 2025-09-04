Juan Sanguino habla sobre la influencia de Giorgio Armani: "Vistió a todos los hombres"

El diseñador ha fallecido a los 91 años. El diseñador fundó su firma en 1975 y ha sido el grupo empresarial el que ha informado de la triste noticia a través de un comunicado.

Giorgio Armani ha fallecido este jueves a los 91 años. "La moda pierde un mito y una leyenda", expone Dani Mateo. Juan Sanguino indica que el diseñador estaba a punto de celebrar los 50 años de su firma, fundada en septiembre de 1975.

"Fue el hombre que vistió a todos los hombres, aún a día de hoy", indica el periodista. Sanguino cuenta que Richard Gere pidió que en 'American Gigolo' le vistieran con ropa de la firma del diseñador. "Eran trajes que eran más relajados, que no tenían relleno, eran menos encorsetados que el típico traje de hombre", comenta Sanguino.

"A día de hoy, cuando tú ves a un futbolista yendo a la concentración, el traje que lleva sigue siendo el corte de Giorgio Armani", añade. El diseñador, como destaca el periodista, no vendió nunca su empresa y fue su único accionista hasta el final.

El diseñador se implicaba mucho en sus tiendas, tanto que, incluso, como desvela Sanguino, se lo podía ver barriendo las mismas. Quique Peinado cuenta que el diseñador, además, era el dueño de un equipo de baloncesto de Milán donde jugó el Sergio Rodríguez. Peinado explica que el jugador contaba que Armari era "un señor maravilloso".