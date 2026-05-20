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Virginia Fonseca responde al comunicado de Vinícius tras su ruptura: "Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, pero también soy mujer"

"Cuando algo ya no tiene sentido para mí prefiero tener la madurez para terminarlo con cariño en lugar de quedarme solo para quedarme", escribe Virginia Fonseca en este comunicado que comparte en sus redes sociales tras su ruptura con Vinícius.

Virginia Fonseca responde al comunicado de Vinícius tras su ruptura: "Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, pero también soy mujer"

Vinícius ha roto su silencio tras el fin de su relación con Virginia Fonseca. "Ella también ha hecho un comunicado y el suyo es un pelín más frío", comenta Alfonso Arús en Aruser@s. "No va en la misma línea", añade Tatiana Arús. La influencer y presentadora afirma en el escrito que mientras estuvieron juntos se "dedicó mucho". "Pero también soy mujer y me permití vivir esto sin crear barreras valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación", asegura, para después que no está dispuesta a "negociar" lo innegociable. "Así que cuando algo ya no tiene sentido para mí prefiero tener la madurez para terminarlo con cariño en lugar de quedarme solo para quedarme", sentencia. Angie Cárdenas tiene claro lo que significa este mensaje: "Da la sensación de que ha sido ella".

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