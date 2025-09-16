Lamine Yamal publica una nueva foto junto a Nicki Nicole: "Se les ve muy cómodos juntos, mucho..."

El futbolista demuestra que su relación con la cantante argentina cada vez está más consolidada. Además, han dado un paso más ya que Nicki Nicole ha sido invitada al cumpleaños del hermano pequeño de Yamal.

Nicki Nicole y Lamine Yamal siguen avanzando en su relación. El futbolista del Fútbol Club Barcelona ha publicado una fotografía junto a la artista argentina donde se les puede ver muy felices. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el jugador está sin camiseta sacando la lengua mientras que ella lo abraza por la espalda. "Se les ve muy cómodos juntos, mucho...", afirma Miki Nadal.

"Eso es after sex...", afirma María Gómez, tras ver la imagen. Miki, por su parte, destaca el collar de grandes dimensiones que lleva el deportista. "Eso pesa", comenta el zapeador. "Está fuerte solo de llevarlo", afirma Dani Mateo.

Pero, esta imagen no es la única que demuestra que la relación de Nicole y Yamal va viento en popa. Como comenta Nadal, la cantante ya ha conocido a su cuñado, Keyne, el hermano pequeño de Lamine. La artista fue una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños del pequeño.

Yamal ha subido a sus redes sociales otro vídeo en el que se puede ver a la cantante sentada junto al niño y jugando con él. "Ahora entiendo porque dicen que Lamine es muy rápido", afirma Miki, "llevan un mes y Nicki ya es una más de la familia". "También te digo que el hermano de Lamine es la estrella de la familia", afirma Dani, "¿tú has visto cómo baila?".