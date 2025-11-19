Juan Sanguino analiza el nuevo peinado de Lamine Yamal, en vídeo: "Me recuerda a los fideos de sobre"

El futbolista del Barça ha decidido hacerse un leve cambio de look: se ha cortado las puntas. El deportista, por el momento, ha decidido mantener sus mechas rubias.

Lamine Yamal ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo corte de pelo. El futbolista del Fútbol Club Barcelona parece, como señala Iñaki Urrutia, "que se ha cortado las puntas". Yamal ha mantenido sus mechas rubias. Juan Sanguino considera que el deportista sí ha cambiado su look y que, en este momento, "miles de chavales están haciéndose este peinado".

"Este look de Lamine me recuerda a los fideos de sobre", añade el periodista. María Gómez, por su parte, señala que el futbolista se ha visto envuelto en una nueva polémica que no tiene nada que ver con su peinado. La zapeadora cuenta que la última salida de Yamal "podría haber sido épica".

"El futbolista fue visto en la discoteca Luz de Gas, en Barcelona", explica María. Sanguino cuenta que la fiesta tuvo lugar dos días antes del partido de la Selección Española de Fútbol contra la Selección de fútbol de Georgia. "Yamal estaba convocado, pero, finalmente, no participó por sufrir pubalgia", indica Juan.

"Resumiendo: estaba malo para jugar, pero no para perrear", añade el periodista. Miki Nadal expone que la fiesta "hizo saltar todas las alarmas" ya que se está empezando a comentar que Lamine se está "'neymarizando'".

Sanguino explica que, en la discoteca, el jugador estaba en un reservado junto a sus amigos. En el mismo pusieron reglas como que todo aquel que entrase en el reservado no podía usar su móvil. "También se comenta que en ese reservado había barra libre para las chicas", añade.

