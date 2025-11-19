VÍDEO | La sorprendente tirada de cartas de un tarotista a Rosalía hace 13 años en la televisión catalana: "Hay una futura estrella"

Zapeando muestra un momento de la televisión catalana donde una joven Rosalía canta hace 13 años y, además, deja que un tarotista le prediga el futuro, con mucho acierto: "Una gran multinacional se la llevará dentro de poco".

Mientras Rosalía lo sigue petando con su nuevo disco, 'Lux, se ha desclasificado un momento televisivo de hace 13 años. Se trata de la actuación de una jovencísima Rosalía junto a su grupo 'Qué Jaleo' en el programa Toni Rovira y Tú, de una televisión local de Barcelona.

Allí la artista no solo cantó, sino que también dejó que un tarotista le tirara las cartas. "Los dos compañeros vieron un diamante en bruto en ella y lo están explotando antes de que llegue una gran multinacional y se la lleve, que va a pasar dentro de poco tiempo", comentaba el tarotista, que aseguraba que ante ellos había "una futura estrella".

"Lo clavó todo", reacciona Maya Pixelskaya, que en el vídeo sobre estas líneas afirma que "solo le faltó decir: 'Mira, me ha salido El colgado, este es Rauw Alejandro".

Dani Mateo, por su parte, se centra en los compañeros que actuaron con Rosalía: "Al tarotista solo le ha faltado decir: 'Y a estos dos no les veo ningún futuro'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.