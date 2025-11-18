Leyendas, arena volcánica y olas 'invisibles': así es la playa de Reynisfjara, una de las más peligrosas del mundo

Francisco Cacho advierte en Zapeando del peligro que supone la playa islandesa de Reynisfjara, famosa por su belleza y por aparecer en Juego de Tronos. El meteorólogo explica sus leyendas y alerta sobre las "olas furtivas" que ponen en riesgo a los visitantes.

En este vídeo de Zapeando, Francisco Cacho alerta sobre los peligros de visitar la playa de Reynisfjara, en Islandia. Este lugar es famoso por su belleza y por aparecer en algunas escenas de Juego de Tronos.

"Es la más peligrosa de Islandia y una de las más peligrosas del mundo", advierte Francisco Cacho. El meteorólogo conoce bien esta playa, ya que él mismo la visitó en su día.

Según explica, Reynisfjara tiene incluso su propia leyenda, que asegura que las rocas en forma de peñones "son 'trols' petrificados al sol que vivían en la cueva que hay en la misma playa".

"Es tan bonita como peligrosa", insiste Cacho, y señala que el mayor riesgo lo provocan "las olas furtivas, son olas que no se ven, que van debajo de la superficie y afloran en la costa". Estas olas, explica, sorprenden a los turistas y pueden arrastrarlos mar adentro.

