Bea de Vicente analiza la defensa de Cayetano Rivera: "Si estaba tan confuso, quizá no estaba en condiciones de hacerse la prueba"

Bea de Vicente analiza la estrategia de defensa de Cayetano Rivera en el juicio por negarse a hacerse la prueba de alcoholemia tras el incidente en el que arrolló una rotonda con su coche y desvela lo que le recomendaría si fuera su cliente.

Hoy Cayetano Rivera tenía un juicio rápido, que se ha suspendido por falta de pruebas, por el incidente en el que arrolló una palmera en una rotonda y por el que se le acusa de no haber querido hacerse la prueba de alcoholemia.

Al llegar al juzgado, el extorero se encontraba con la prensa y, de forma tajante, denunciaba estar sometido a un juicio y un acoso mediático.

En su declaración ante el juez, Cayetano asegura que no le consta haberse negado a hacerse la prueba de alcoholemia. Cristina Pardo, por su parte, pregunta a Bea de Vicente qué tal es como línea de defensa decir "que no te acuerdas porque estabas aturdido".

La abogada señala que en el vídeo sobre estas líneas que "decir que no te acuerdas porque estabas aturdido es buena", mientras que la de decir que no le consta "es un poco más complicada".

En este sentido, apunta que el delito de desobediencia pasa por decir tres veces 'no' a los agentes cuando le piden hacerse la prueba de alcoholemia, incluyendo en el tercer intento la explicación de que si se sigue negando incurre en un delito de desobediencia.

Por todo ello, Bea apunta que "Si estaba tan confuso que no se enteraba de todo esto, quizá no estaba ni en condiciones de hacer la prueba".

Respecto al abandono del coche en la rotonda, la experta comenta que podría haber una multa, pero no un delito de abandono del lugar porque, para ello, "tiene que haber fallecidos o lesionados".

En su caso, Bea explica que, si Cayetano fuera su cliente, le recomendaría llegar a un acuerdo, reducir un tercio de la pena y "se quedaría en ocho meses de retirada de carné y una multilla".

