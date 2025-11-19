Ahora

De 'Ocho Días de Oro' a 'Miss Corte Inglés'

Maya Pixelskaya alucina con los apodos de Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en vídeo: "Cualquiera menos 'Doña Corticoles'"

La mujer de Santos Cerdán ha saltado a la primera línea del 'caso Koldo' después de que el informe de la UCO haya revelado conversaciones sobre ella en las que se asegura que gasta tanto que "le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés".

La mujer de Santos Cerdán ha saltado a la primera línea del 'caso Koldo' después de que el informe de la UCO haya revelado conversaciones sobre ella en las que se asegura que gasta tanto que "le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés".

Una de las grandes protagonistas de la actualidad política en las últimas horas es Paqui, la mujer de Santos Cerdán, por lo que aparece sobre ella en el informe de la UCO.

Allí se encuentran conversaciones entre Antxón Alonso y su mujer donde aseguran estar hartos de Paqui porque no para de gastar, hasta el punto de que afirman que "le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés".

Por este motivo, Antonio García Ferreras le ponía el mote de "Los Ocho Días de Oro", mientras en 'Espejo Público' aseguran que ya se la conoce como "Miss Corte Inglés".

"Cualquier mote menos 'Doña Corticoles' porque ella no usaba los descuentos", ironiza Maya Pixelskaya en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  2. El Supremo deja a Santos Cerdán en libertad provisional tras el informe de la UCO sobre sus mordidas
  3. Pérez Llorca formaliza su candidatura para relevar a Mazón: "Me veo capaz de llegar a un acuerdo con Vox"
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Cae una de las bandas de aluniceros más activas del sur de España: tragaperras, ibéricos y bicis, entre sus objetivos
  6. Los alimentos ultraprocesados en el punto de mira: nuevos estudios alertan de su impacto devastador en la salud mundial