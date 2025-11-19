Maya Pixelskaya alucina con los apodos de Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en vídeo: "Cualquiera menos 'Doña Corticoles'"

La mujer de Santos Cerdán ha saltado a la primera línea del 'caso Koldo' después de que el informe de la UCO haya revelado conversaciones sobre ella en las que se asegura que gasta tanto que "le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés".

Una de las grandes protagonistas de la actualidad política en las últimas horas es Paqui, la mujer de Santos Cerdán, por lo que aparece sobre ella en el informe de la UCO.

Allí se encuentran conversaciones entre Antxón Alonso y su mujer donde aseguran estar hartos de Paqui porque no para de gastar, hasta el punto de que afirman que "le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés".

Por este motivo, Antonio García Ferreras le ponía el mote de "Los Ocho Días de Oro", mientras en 'Espejo Público' aseguran que ya se la conoce como "Miss Corte Inglés".

"Cualquier mote menos 'Doña Corticoles' porque ella no usaba los descuentos", ironiza Maya Pixelskaya en el vídeo sobre estas líneas.

