Wyoming denuncia la inoperancia de la ley ELA un año después: "Una norma sin presupuesto es como un labubu: no sirve para nada"

Un año después de aprobarse la ley ELA en el Congreso, Wyoming analiza en este vídeo en qué estado se encuentra, con los mecanismos para implementarla todavía "en el aire" y sin dotación económica.

Wyoming arranca hoy El Intermedio citando a Calderón de la Barca: "Qué es la vida, un frenesí, qué es la vida, una ilusión", pero también para desmentir al dramaturgo porque para él "la vida es una desilusión detrás de otra" donde, como en Aliexpress, "tú pides una cosa y te viene otra peor".

Una norma que se da en todos los ámbitos, también en la política. Como muestra, hace un año se aprobó la ley ELA, destinada a mejorar las condiciones de las personas que sufren esta terrible enfermedad.

Un año después, explica Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, "están en el aire los mecanismos para implementarla, así como la dotación económica". Esto supone que no han llegado las ayudas prometidas para el cuidado de los enfermos de ELA.

"Una norma de este tipo sin presupuesto viene a ser como un labubu: no sirve para nada", afirma Wyoming, que señala que desde el Ministerio de Sanidad han aprobado un "parche" que destina 10 millones de euros a las asociaciones. Sin embargo, el presentador apunta a que la financiación estimada para cubrir los costes estaría sobre los 200 millones.

Wyoming recalca que los costes que conlleva esa enfermedad pueden llegar a los 100.000 euros año, que "ahora mismo tienen que aportar las familias de los enfermos".

"Lo aprobado hace un año en el Congreso fue mucho lirili y poco lerele", asegura el presentador, que recuerda que "hay 4.000 personas con una enfermedad incurable que no pueden andar esperando por culpa de la infinita burocracia de unos y otros".

