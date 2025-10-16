Wyoming recuerda a Ayuso que a su pareja "por lo visto, declarar no le gusta mucho, sobre todo a Hacienda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido preguntada por la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo. Ayuso se ha defendido, acusando al Gobierno de "poner en marcha una campaña de desprestigio" contra su entorno personal.

Sigue la polémica generada alrededor del aborto, tras las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre la creación de una lista de médicos objetores. Sandra Sabatés cuenta que este jueves en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, "ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de llevar a cabo una persecución ideológica".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Ayuso indica que se niega a que existan "listas negras que persigan, como hacen ustedes, a deportistas, artistas, periodistas, al propio presidente de la RAE y ahora van a hacer lo mismo con los médicos". "A Ayuso con las listas negras le pasa lo contrario que con sus ex en Madrid, las ve por todas partes", comenta el Gran Wyoming.

La presidenta madrileña también ha sido preguntada por la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo donde reconoció haber difundido un bulo para proteger a su pareja, Alberto González Amador. Ayuso volvía a atacar al Gobierno, diciendo que "hablan de mentiras aquellos que han puesto en marcha una campaña de acoso y desprestigio contra todo mi entorno personal".

"Señora Ayuso", dice Wyoming, "teniendo en cuenta que su pareja ha defraudado cientos de miles de euros, y lo ha reconocido, y que su asesor ha admitido haber difundido un bulo, diría que la campaña se la están haciendo ellos solitos". El presentador afirma que es algo que tiene mucho mérito, en el caso de la pareja de la presidenta madrileña, "por lo visto, declarar no le gusta mucho, sobre todo a Hacienda".

