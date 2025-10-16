Dani Mateo pide el VAR para ver si Koldo García se ha chocado con una cámara: "Hay un poco de piscinazo"

El exasesor de José Luis Ábalos ha protagonizado este jueves un tenso momento con los reporteros que le esperaban a su salida del despacho de su abogada.

Koldo García ha comparecido este jueves en el Tribunal Supremo tras ser citado por el reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El exasesor de José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar, pero, a pesar de ello, sí que se ha mostrado más comunicativo con la prensa con los que, además, ha vivido un tenso momento, como cuenta Dani Mateo.

"Más que un exaizkolari, un exasesor y un exportero de bar de lucecitas de colores, parecía un ex pero de Kiko Rivera de la expectación que había", comenta el colaborador. Mateo explica que la cosa con los reporteros se ha ido tensando hasta que ha tenido lugar un pequeño altercado.

García ha pedido paso a un reportero para poder caminar al lado de su abogada, al que ha apartado. "Le estoy pidiendo, por favor, que no me empuje", le ha dicho a los reporteros. "No le hemos empujado, ha empujado usted", responde uno de los periodistas.

Segundos después, el exasesor de Ábalos se ha parado y se ha comenzado a tocar la cara. Muy enfadado, les ha dicho a los reporteros: "Solo os pido que no me agredáis". "Varias preguntas", afirma Mateo, tras ver las imágenes: "¿Por qué Koldo se viste como un personaje de 'Tintín'? ¿Ha habido agresión?".

"Por suerte, está todo grabado", añade. Dani pide el VAR para ver qué ha pasado. Como se ve en la repetición, parece que García sí que impacta contra una cámara. "El objetivo de la cámara ha impactado en las gafas de Koldo, aunque, también hay que decir que hay un poco de piscinazo", indica Mateo.

El colaborador afirma que Koldo "se deja caer, un poquito, como Neymar en el área o como él mismo con Ábalos por la Chalana cuando había oferta de zamburiñas". "Conclusión: el árbitro debería apercibir a ese cámara, pero mejor que no lo mande al banquillo porque ya no cabe más gente", concluye Dani.

