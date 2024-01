La generación Z española es líder europea en Poliamor. Un estudio indica que el 60% de los jóvenes españoles entre los 15 y los 28 años practican o son proclives a practicar el poliamor o las relaciones abiertas. Jiaping Ma ha salido a la calle para saber si los datos que aporta esta encuesta son reales.

Un chico le cuenta a la reportera que sí que ha abierto su relación de pareja y que, "de momento", le está funcionando. "El abanico de oportunidades es mejor y luego tienes más confianza con tu pareja", le explica. Otro chico le explica que le gustaría tener una relación abierta pero que no lo ha conseguido. Otro chico, que también tuvo una relación abierta, le expone que, en su caso, no funcionó ya que "hace falta mucha confianza".

La reportera hace la misma pregunta a una pareja. La chica cuenta que ella la tuvo anteriormente, algo que su novio no sabía. "Salió fatal, horrible", argumenta la chica. "Se suponía que era mutuo pero yo no me comí un rosco. Él, la panadería entera", añade. Además, tampoco se plantea volver a tener una relación abierta. "Que viva la monogamia", la dice a Jiaping.

Jiaping también ha preguntado a personas más mayores sus opiniones sobre el poliamor. Una señora le dice que cualquier tipo de generación puede tener este tipo de relaciones. "De toda la vida ha habido de todo", añade. "Yo lo entiendo y lo respeto", le dice otra, "pero yo no lo puedo llevar a cabo porque me enamoro de momento", argumenta.

La reportera ha descubierto, además, qué es el concepto "trieja". Un chico le explica que es una "pareja de tres". Jiaping hace la misma pregunta a otra señora que le contesta: "No sé, como no sea que hayan tres con una vieja...", algo que provoca en la reportera un ataque de risa.