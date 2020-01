Josie llega a Zapeando dispuesto a analizar en este vídeo todos los detalles de la alfombra roja de los Goya 2020. El experto en moda lo tiene claro, hubo looks de todo tipo: "Hubo dolor y gloria al 50%".

"No fui a Málaga porque tenía que trabajar, la moda es muy dura", destalla Josie, eso sí, el experto en moda los vio por televisión "disfrutando y sufriendo" como todo el mundo.

Preguntado sobre qué le ha parecido el vestido tul de Penélope Cruz, Josie confiesa que le decepcionó: "Me duele mucho porque la amo, pero me transmite que no se lo está pasando bien con la moda".

Además, el experto en moda explica que la actriz "lleva costura de invierno cuando ya han presentado la colección de primavera": "Ella tiene la capacidad de reventarlo, pero si lleva esa onda expansiva en el pelo, es imposible".

