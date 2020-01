El director de cine fue el gran ganador de los Premios Goya 2020: y es que Almodóvar arrasó con siete premios por 'Dolor y gloria'. Pero la noche no comenzó tan bien para el español.

Almodóvar protagonizó en la alfombra roja de los Goya un divertido lapsus al desvelar un detalle de los Oscar que todavía no se podía contar. La reacción de Penélope Cruz al escucharle, sin duda, es lo más divertido de ese momento.

Otros momentos destacados

Además, Josie llega a Zapeando dispuesto a analizar en este vídeo todos los detalles de la alfombra roja de los Goya 2020. El experto en moda lo tiene claro, hubo looks de todo tipo: "Hubo dolor y gloria al 50%". Josie también confiesa su decepción con el look de su amada Penélope Cruz en los Goya: "Transmite que no lo está pasando bien con la moda".