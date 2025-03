Jiaping aprende a tirar con arco de la mano de un campeón de España: "No pongas morritos"

En 'El Desafiito' de esta semana, Jiaping se ha propuesto emular el reto al que se han enfrentado varios concursantes de 'El Desafío': aprender a tirar con arco. Lo ha hecho de la mano de nada más y nada menos que un campeón de España, Alberto Díaz.

El primer paso es hacer un sencillo ejercicio para, explica Alberto en el vídeo sobre estas líneas, "saber si eres zurda o diestra de ojo". Su primera toma de contacto es con una especie de tirachinas, con el que el monitor le muestra cómo tiene que ser el anclaje en la cara, con un dedo debajo de la mandíbula y otro, con la cuerda agarrada, en el labio. "No pongas morritos", le recomienda Alberto al ver la reacción de Jiaping.

Después llega el momento de agarrar el arco y empezar a tirar a la diana, lo que no se le da del todo mal a la colaboradora, y afrontar el definitivo reto de explotar un globo que hay en el centro. En el primer intento se le va un poquito alta, pero en el segundo acierta en todo el centro. "¿El año que viene puedo llegar a las Olimpiadas?", le pregunta Jiaping, a lo que Alberto le responde que "el año que viene no, porque no hay".

Mientras Isabel Forner opina que "para las Olimpiadas le quedan años", Cristina Pedroche tiene claro su veredicto: "Lo has hecho increíble".