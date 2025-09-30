Isabel Forner vive en directo un momento 'tierra trágame' y Dani Mateo la remata: "Cuidado que la que hambre tiene con pan sueña"

Isabel Forner protagonizó un divertido momento en el plató de Zapeando. La presentadora quiso improvisar en plena noticia, pero un lapsus lingüístico desató las carcajadas de todos los zapeadores, que no dudaron en bromear con la ocurrencia en directo.

Isabel Fornerla ha vuelto a liar en plató. En esta ocasión, la zapeadora quiso improvisar durante la presentación de una noticia, pero su subconsciente le jugó una mala pasada y terminó provocando las risas de todos sus compañeros.

"Empezamos por la puerta glande...", arrancó diciendo Forner, para después corregirse rápidamente y decir grande. Sin embargo, el pequeño lapsus no pasó desapercibido en el programa.

Entre carcajadas, Quique Peinado comentó: "De los creadores de Puerto Ricoño llega puerta glande". Por su parte, Dani Mateo le pidió a su compañera que piense bien antes de improvisar y añadió en tono de broma: "Cuidado Isabel que la que hambre tiene con pan sueña".

En medio de la situación, Iñaki Urrutia quiso saber por qué había improvisado si no estaba en el guion. Forner se sinceró con humor: "Es un tema que me gusta y quería darle bombo... que fuera rimbonbante y ha sido peor".

