Francisco Cacho adelanta su previsión del tiempo para esta semana: la lluvia da una tregua y se viene "una especie de veranillo"

Francisco Cacho adelanta qué tiempo habrá en los próximos días, donde las fuertes lluvias de estos días dejarán paso a una subida generalizada de las temperaturas en estos días de 'veranillo de San Miguel'.

Como cada semana, Francisco Cacho comparte su previsión del tiempo que hará en los próximos días. ¿Seguirán las fuertes lluvias de estos días, habrá un veranillo de San Miguel?

El meteorólogo de laSexta explica que en las próximas horas hay que seguir con precaución por los avisos rojos en zonas como Ibiza y Formentera o amarillos en Mallorca.

Sin embargo, después de hoy señala que las lluvias "irán a menos" hasta el fin de semana, cuando habrá tormentas en el norte.

Lo que tendremos en estos días será "una especie de veranillo" porque irán subiendo las temperaturas. De este modo, en el norte jueves y viernes alcanzarán los 26 grados, mientras que en la zona de Madrid se acercarán el sábado a los 28 grados con sol.

En Andalucía y Extremadura también rondarán los 35 grados, mientras que en el área de Levante el sábado habrá 30 grados, por lo que "la gente todavía puede darse un baño en la playa".