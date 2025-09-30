Francisco Cacho 'desvela' la verdad sobre los arcoíris: "La iconografía siempre lo ha dibujado como un arco, pero en realidad..."

Un grupo de paracaidistas han conseguido captar un arcoíris completamente redondo, algo que sorprendentemente según explica Francisco Cacho en este vídeo, es completamente normal.

Además de analizar la última hora de las lluvias torrenciales que están teniendo lugar en el Levante y Baleares, Francisco Cacho también comenta en Zapeando algunos sorprendentes fenómenos meteorológicos que se captan alrededor del mundo.

Un grupo de paracaidistas ingleses tenían la suerte de grabar y ver de cerca un arcoíris completamente redondo.

¿Es esto normal o es una excepción? Cacho explica en el vídeo sobre estas líneas que, aunque la iconografía siempre lo ha dibujado como un arco, en realidad se trata de un círculo.

"Lo que ocurre es que no vemos la parte de abajo en nuestro suelo", comenta el meteorólogo de laSexta, que apunta que "solo vemos las gotas refractadas de lluvia que están sobre nuestras cabezas".

Sin embargo, señala que "si subimos lo suficiente, no tendremos la Tierra entorpeciendo nuestra visión".