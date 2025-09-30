Ahora

'Las babys'

Zapeando pide a la IA que cree un vídeo de Aitana y Felipe VI bailando: "Están como rebobinando"

La cantante ha recibido el premio 'Cultura' de 'La Vanguardia' de la mano de Pedro Sánchez y el rey. Después, no ha dudado en hacerse un selfie con el monarca.

La cantante ha recibido el premio 'Cultura' de 'La Vanguardia' de la mano de Pedro Sánchez y el rey. Después, no ha dudado en hacerse un selfie con el monarca.

Se han celebrado los premios 'La Vanguardia' y la artista Aitana ha ganado el premio en la categoría de 'Cultura'. La cantante ha recibido el premio de manos del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Qué sepáis que, a pesar de la diferencia de altura, después de recibir el premio Aitana ha charlado de forma distendida con el rey", cuenta Isabel Forner. La cantante, incluso, se ha hecho un selfie con el monarca y ha sido la propia cuenta de la Casa Real la que ha subido el momento a su perfil.

"Tienen mucho flow", comenta Iñaki Urrutia, "lo siguiente es una 'colabo' con el rey, le ha faltado grabar un TikTok del 'Espresso Macchiato'". Zapeando ha pedido a la Inteligencia Artificial que cree un vídeo en el que se vea qué hubiese pasado si después del selfie los dos se hubiesen puesto a bailar.

En las imágenes se puede ver como el rey y la cantante bailan la canción de la artista 'Las babys'. "Maravilloso", afirma Dani Mateo tras ver las imágenes, "reconozco que hemos puesto poco rato el vídeo porque, si te fijas, ves que no son ellos exactamente". "Están como rebobinando", añade Quique Peinado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | La UME se despliega en Ibiza tras un diluvio histórico que deja atrapados y graves inundaciones
  2. Hamás se inclina hacia el 'sí' y podría aceptar el plan de paz para Gaza, según la CBS
  3. Ayuso se inventa una amenaza etarra de "pim, pam, pum" traduciendo mal el "entzun, Euskadi euskaldun" del lehendakari Pradales
  4. La jueza de la DANA da un día a À Punt para que entregue las grabaciones del Cecopi
  5. Se cumple el plazo formal para presentar los Presupuestos sin acuerdo a la vista y con las cuentas de 2023 todavía vigentes
  6. Suspenden el desahucio de las exmonjas de Belorado previsto para el viernes 3 de octubre