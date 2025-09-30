Zapeando pide a la IA que cree un vídeo de Aitana y Felipe VI bailando: "Están como rebobinando"

La cantante ha recibido el premio 'Cultura' de 'La Vanguardia' de la mano de Pedro Sánchez y el rey. Después, no ha dudado en hacerse un selfie con el monarca.

Se han celebrado los premios 'La Vanguardia' y la artista Aitana ha ganado el premio en la categoría de 'Cultura'. La cantante ha recibido el premio de manos del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Qué sepáis que, a pesar de la diferencia de altura, después de recibir el premio Aitana ha charlado de forma distendida con el rey", cuenta Isabel Forner. La cantante, incluso, se ha hecho un selfie con el monarca y ha sido la propia cuenta de la Casa Real la que ha subido el momento a su perfil.

"Tienen mucho flow", comenta Iñaki Urrutia, "lo siguiente es una 'colabo' con el rey, le ha faltado grabar un TikTok del 'Espresso Macchiato'". Zapeando ha pedido a la Inteligencia Artificial que cree un vídeo en el que se vea qué hubiese pasado si después del selfie los dos se hubiesen puesto a bailar.

En las imágenes se puede ver como el rey y la cantante bailan la canción de la artista 'Las babys'. "Maravilloso", afirma Dani Mateo tras ver las imágenes, "reconozco que hemos puesto poco rato el vídeo porque, si te fijas, ves que no son ellos exactamente". "Están como rebobinando", añade Quique Peinado.

