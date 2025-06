Isabel Forner se 'enfada' con Dani Mateo: "Mi nombre sale relacionado con pedos por tu culpa"

La zapeadora afirma cuando busca su nombre en internet salen noticias de cosas que no son de su gusto y todo, según afirma, muy molesta, por culpa de los comentarios que le hace Dani Mateo.

Zapeando comienza este miércoles con una queja de Isabel Forner. Dani Mateo ha presentado a la zapeadora como Isabel 'Fortnite' ya que "está buscando novio joven". "¿Tú sabes lo que es es clickbait?", pregunta Isabel. "Es que si pones mi nombre alucinas con los últimos clickbaits y todos son por tu culpa", añade Forner.

La zapeadora detalla que su nombre sale relacionado con pedos. "Y ahora con Fortnite", se lamenta Isabel. Maya Pixelskaya, por su parte, señala que la zapeadora lleva un broche con forma de amonites. "Es muy poco bíblico por su parte", comenta Pixelskaya.

"Todas las criaturas las inventó Dios", responde Forner, "no me hagáis el lío ahora de reinterpretar la Biblia". "¿No será un trocito de ámbar con un mosquito dentro para clonar dinosaurios?", pregunta Dani. "No", comenta el presentador, "le ha dicho Marc, su párroco, que los dinosaurios...".

Y apostilla: "Como dice Mario Vaquerizo: 'Yo no creo en los dinosaurios'". Isabel se 'defiende' afirmando que "al final vamos a morir todos y ahí se va a descubrir la verdad". "Es que la quiero muchísimo", responde Maya. "Ahora mismo está Pedro Sánchez diciendo 'efectivamente'", concluye Quique Peinado.